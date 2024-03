Juniorenweltmeisterin Kink im Aufgebot für Soldier Hollow

Doppel-Juniorenweltmeisterin Julia Kink darf auf ihr Debüt im Biathlon-Weltcup hoffen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mitteilte, steht die 20-Jährige im Aufgebot für die Rennen im US-amerikanischen Solider Hollow (8. bis 10. März) und ersetzt damit die erkrankte Franziska Preuß. Kink hatte in der vergangenen Woche bei der Junioren-WM in Estland jeweils Gold im Massenstart und mit der Frauen-Staffel gewonnen.