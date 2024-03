Biathlon-Weltmeister: Peinliche Panne ruiniert sein Saisonfinale

Biathlon: Kurzes Outfit wird Lägreid zum Verhängnis

Was war geschehen? Aufgrund der fast frühsommerlichen Temperaturen in Canmore war Lägreid beim Massenstart in einem unüblichen Outfit angetreten: kurzes weißes Shirt, kurze Hose. Er war nicht auf den ersten Blick an den üblichen norwegischen Teamfarben zu erkennen - was sich für ihn als folgenschwer erweisen sollte: Die Betreuer versäumten es, Lägreid in üblicher Weise die Informationen über die Windverhältnisse am Schießstand zukommen zu lassen.