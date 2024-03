Wiedergutmachung geglückt: Doll Zweiter im Massenstart

Biathlet Benedikt Doll hat einen Tag nach dem schlechtesten Weltcup-Rennen seiner Karriere spektakulär zurückgeschlagen und das Podest erreicht. Im Massenstart am legendären Holmenkollen musste sich der Schwarzwälder nach zwei Fehlern beim letzten Schießen nur dem Lokalmatadoren Sturla Holm Lägreid (1 Schießfehler) geschlagen geben. Für Doll, der am Ende der Saison seine Karriere beenden wird, war es das dritte Podium des Winters.

"Am Schießstand war es eine andere Welt, ich war super fokussiert", sagte Doll nach dem Rennen am ZDF-Mikrofon: "Natürlich habe ich es mir mit dem letzten Schießen nicht einfacher gemacht, aber ich bin super glücklich mit dem zweiten Platz."

Am Freitag hatte der 33-Jährige im Einzel nur einen indiskutablen 74. Platz belegt. Nun meldeten sich Doll, am Ende 6,4 Sekunden hinter Lägreid, und die Auswahl des Deutschen Skiverbandes (DSV) eindrucksvoll zurück. Hinter dem Schwarzwälder rundeten Philipp Nawrath (1/+18,6 Sekunden) als Sechster und Justus Strelow (0/+33,1) als Achter das starke deutsche Mannschaftsergebnis ab. Johannes Kühn (5/+1:41,6 Minuten) als 19., Roman Rees (4/+2:19,3) als 24. und Philipp Horn (5/+2:26,9) als 25. liefen hinterher.

Am Sonntag stehen zum Abschluss der Wettbewerbe am Holmenkollen noch die Single-Mixed- (12.45 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.45 Uhr/alles ZDF und Eurosport) auf dem Programm. In beiden Rennen hatte das deutsche Team bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto die Medaillenränge verpasst. Die finalen zwei Weltcup-Stationen des Winters steigen dann in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und im kanadischen Canmore (14. bis 17. März).