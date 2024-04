Schickierende Details! Biathlon-Star macht Magersucht öffentlich

Alles begonnen habe in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi: „Wir blickten gegenseitig auf unsere Teller: Wer isst wann, was und wie viel? Quasi ein Wettbewerb, dass ich weniger auf dem Teller habe als du“, erklärte Gasparin bei der Aargauer Zeitung über das Zusammenleben mit ihren Teamkollegen.

Biathlon: Gasparins Kampf gegen die Magersucht

„Ich habe es innerhalb von wenigen Monaten geschafft, vom Zustand, wo ich 24 Stunden nur ans Essen dachte, in einen Alltag zu kommen, wo ich am Abend nicht mehr weiß, was ich am Morgen gegessen habe“, erklärte die Schweizerin, die an den Olympischen Spielen 2014 sowie 2018 teilgenommen hatte.