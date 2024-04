Hammer! Biathlon-Star plant Comeback

Paulina Fialkova kehrt zurück in den Biathlon-Weltcup . Die Slowakin, die die vergangene Saison aufgrund ihrer Schwangerschaft verpasst hatte, verkündete ihr Comeback in den sozialen Medien.

Sie hatte sich eine Rückkehr in den Sport bis zuletzt offen gehalten, doch ab sofort will die 31-Jährige wieder voll durchstarten. Als Ziel habe sie sich die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo gesetzt.