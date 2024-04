Biathlon-Star gibt Karriereende bekannt

„Dieser Sport war das Beste, was mir je passiert ist“, betonte Gow und fügte hinzu: „All die Erinnerungen, die Freundschaften, die ich geschlossen habe, und natürlich die Momente, die ich mit Scott und Emma teilen durfte, ich hätte mir nicht mehr wünschen können.“ Bruder Scott Gow hatte sein Gewehr und die Skier bereits vor zwei Jahren in die Ecke gestellt. Seine Freundin Emma Lunder lernte er in der kanadischen Mannschaft kennen.