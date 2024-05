Biathlon: Horrorsturz mit dem Rennrad! Legende erleidet Verletzungen

Aufregung im französischen Biathlon-Team: Nationaltrainer Simon Fourcade hat sich bei einem Unfall mit dem Rennrad mehrere Verletzungen zugezogen. An der baskischen Atlantikküste, wo das französische Team die Sommervorbereitung einläutete, ereignete sich der folgenschwere Sturz des ehemaligen Biathleten. Wie der Franzose bei Instagram berichtete, blieb sein Vorderrad bei rund 40 km/h in einem Riss in der schlecht ausgebauten Straße hängen.