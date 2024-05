Deutscher Biathlon-Star feiert Traumhochzeit!

Justus Strelow ist unter der Haube! Der deutsche Biathlet hat bereits am 18. Mai seiner Verlobten Elisa in Thüringen das Ja-Wort gegeben.

Biathlon-Star: Keine Flitterwochen wegen Trainings

In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag teilte das Paar mit: „Die perfekte Mischung. Es war traumhaft schön. Herzlichen Dank an alle, die diesen Tag so wundervoll gemacht haben.“