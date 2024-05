Zwei Biathlon-Talente bekommen große Chance!

Julia Kink und Julia Tannheimer sind zwei aufstrebende Sterne am deutschen Biathlon-Himmel – doch ob sie in der kommenden Weltcup-Saison regelmäßig zum Einsatz kommen werden, wird eine interne Qualifikation entscheiden.

Die beiden Nachwuchstalente gehören zwar nicht der höchsten Lehrgangsgruppe an, trotzdem sind sie im November im Trainingslager im finnischen Vuokatti am Start, wo die interne Qualifikation für den Weltcup-Start am 30. November im finnischen Kontiolahti stattfindet.