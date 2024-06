"Großer Schock“: Bitterer Rückschlag für Biathlon-Star

Der Biathlet Niklas Hartweg hat sich bei einer Trainingsfahrt in der Sommervorbereitung böse verletzt und musste sogar operiert werden. Bei einer Fahrradtour blockierte sein Vorderrad und er verlor die Kontrolle über das Rad. Der Schweizer stürzte und zog sich Bänderrisse in der Schulter zu.

„Nach einem perfekten Start in die Sommersaison stellt sich heraus, dass es mein bisher härtester Sommer wird. Es ist ein großer Schock, den ich akzeptieren muss, und der Weg zurück wird lang, um bis Februar wieder fit zu sein“, schrieb der 24-Jährige auf Instagram.

Der Biathlet, der im Weltcup bereits zweimal auf dem Podest stand, kann in zwei Wochen wieder mit leichtem Training beginnen. Bis die Schulter wieder voll belastbar ist, wird es jedoch noch Monate dauern.

Biathlon: Hartweg zeigt sich optimistisch

Für Hartweg kommt der Zeitpunkt denkbar ungünstig, da im Februar die Weltmeisterschaften in seiner Heimat Lenzerheide stattfinden, was sein großes Highlight sein soll. Der Schweizer wird somit erst verspätet in die volle Vorbereitung für die kommende Saison starten können.