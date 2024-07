Biathlon-Olympiasiegerin ändert Namen!

„Ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Es war anders als ein Biathlon-Wettkampf, weil ich so etwas noch nie gemacht habe“, schwärmt Linn Gestblom gegenüber NWT über ihre Hochzeit. Nicht nur für sie, auch für die Fans der Schwedin bedeutet die Heirat eine große Umstellung. Sie nahm den Nachnahmen ihres Mannes an und geht in der kommenden Weltcup-Saison unter dem Namen Linn Gestblom an den Start.