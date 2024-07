Deutscher Biathlon-Star kündigt Wechsel an!

Johannes Kühn gehört seit Jahren zur deutschen Biathlon-Nationalmannschaft. In der kommenden Saison wagt der 32-Jährige einen ganz neuen Schritt und kündigt einen Start bei einem prestigeträchtigen Event an.

Biathlon: Kühn startet beim Fourcade Nordic Festival

Auch in der Vorbereitung geht Kühn in dieser Saison neue Wege und feiert eine Premiere. Er wird erstmals am prestigeträchtigen Martin Fourcade Nordic Festival teilnehmen. Das Showevent findet am 31. August in der französischen Alpenstadt Annecy statt.