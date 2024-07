Ex-Biathlon-Star von Kühen gejagt!

Die 43-Jährige teilte auf Instagram mehrere Videos in ihrer Story, auf welchen zunächst zu sehen ist, wie sie mit ihrem Hund an mehreren grasenden Kühen vorbeilief. Doch auf einmal kommt Unruhe auf, denn zwei Kühe erspähten die beiden und verfolgten sie.

Ex-Biathlon-Star startet Hilfeaufruf

Daraufhin fing die Olympiasiegerin mit ihrem Hund an der Leine an zu laufen, um ihre Verfolger abzuschütteln. Dies glückte in der Folge auch. Sachenbacher-Stehle schrieb in ihrer Story dazu: „Dieses Jahr verfolgen einen die Kühe regelrecht, wenn man einen Hund dabei hat. Das macht mir persönlich Angst. Normalerweise habe ich kein Problem damit, durch eine Kuhweide zu laufen.“