Biathlon-Legende stirbt - unter mysteriösen Umständen!

Der Russe Alexander Uschakow stirbt im Alter von 76 Jahren. Der Biathlon-Star gewann in seiner Karriere dreimal die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft. Die Todesursache bleibt unklar.

Große Trauer in der Biathlon-Welt. Der Russe Alexander Uschakow ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das gab der Udmurtische Biathlonverband bekannt. In der Mitteilung heißt es lediglich, dass der Biathlet am 14. August nach einer „Krankheit“ starb. Genauere Erklärungen zu den Umständen gab es nicht.