Biathlon-Legende überrascht in anderer Sportart!

Auch über vier Jahre nach ihrem Karriereende ist die finnische Biathlon-Ikone Kaisa Mäkäräinen noch in Top-Form. Das hat sie nun aber in einer ungewohnten Sportart bewiesen.

Defekt bremste Mäkäräinen aus

Mäkäräinen trat dabei allerdings nicht in der Elite-Klasse, sondern lediglich in der Fitness-Klasse der Fahrerinnen an. Einen offiziellen Titel gab es deswegen nicht, aber davon hat die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin im Biathlon ja ohnehin schon genug.