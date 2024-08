Biathletin Hettich-Walz wird Mutter - Olympia 2026 als Ziel

"So lange es mir gut geht, möchte ich weitertrainieren und mich möglichst lange fit halten", wird Hettich-Walz zitiert. "In der Saison 25/26 ist es mein Ziel, wieder Teil der Mannschaft zu sein und an den Olympischen Spielen in Mailand teilzunehmen." Es gebe mittlerweile viele Beispiele von Athletinnen, die erfolgreich nach einer Schwangerschaft in die Weltspitze zurückgekehrt seien – "das wäre auch mein Plan".

Zum vorerst letzten Mal bei einem Wettkampf antreten will Hettich-Walz bei den Deutschen Meisterschaften Ende August in Altenberg und beim City Biathlon am 15. September in Dresden - einen unkomplizierten Schwangerschaftsverlauf vorausgesetzt. In der folgenden Pause will die Schwarzwälderin in reduziertem Umfang in ihrer Heimat in Schönwald trainieren.