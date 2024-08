Legende Dahlmeier: Hammer-Rückkehr zum Biathlon?

SPORT1 14.08.2024 • 11:47 Uhr Seit ihrem Rücktritt vom Leistungssport hält sich Laura Dahlmeier mit Auftritten beim Biathlon weitestgehend zurück. Das könnte sich jetzt ändern. Bilder auf Instagram lassen die Fans spekulieren.

Bildet sich hier ein neues Traum-Duo? Nach ihren starken Auftritten in der vergangenen Weltcup-Saison will Julia Tannheimer im kommenden Winter so richtig durchstarten.

Und was bietet sich da mehr an, als sich Unterstützung von einer der erfolgreichsten Biathletinnen der Geschichte zu holen? Vor einer Woche traf sich das Biathlon-Juwel in Ulm mit Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier. Fotos auf Instagram zeigen die Beiden in bester Stimmung. Unter dem Bild kündigte Dahlmeier ein neues Projekt an, worauf die Fans in wilde Spekulationen verfielen.

„Schaut mal, wen ich heute in Ulm getroffen habe. Winterfans aufgepasst … es steht etwas bevor“, verkündete Dahlmeier geheimnisvoll. Da die 30-Jährige keine weiteren Details verriet, begannen ihre Fans unter dem Post natürlich wild zu spekulieren.

„Wirst du ihre Trainerin? Bin jedenfalls sehr gespannt auf die neue Saison von Julia“, fragte eine Userin. Dahlmeier verneinte dies allerdings für den Augenblick. „Biathlontrainerin aktuell nicht“, antwortete die Biathlon-Legende. Eine andere Userin verwies auf Vanessa Voigt, die sich neben ihrem Trainer Biathlon-Star Arndt Pfeiffer als Mentor zur Seite geholt hatte.

