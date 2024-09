Biathlon-Weltmeisterin gibt Update über Knieverletzung

Nur noch wenige Wochen, dann beginnt für die Biathleten der Kampf um die Weltcup-Punkte. Am 30. November feiert die Biathlon-Elite im finnischen Kontiolahti ihren Saison-Auftakt .

Wieder mit von der Partie ist die Schwedin Hanna Öberg, die sich in der vergangenen Saison mit hartnäckigen Knieproblemen herumplagte und am Ende den zwölften Platz im Weltcup belegte. In einem Interview mit der Zeitung Expressen verriet die Weltmeisterin nun, dass sie noch immer nicht durchgehend frei von Beschwerden sei.