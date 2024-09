Biathlon-WM 2028 in Hochfilzen, 2029 in Oslo

Die Biathlon-Weltmeisterschaften finden 2028 im österreichischen Hochfilzen und im Jahr darauf in Norwegens Hauptstadt Oslo statt. Das gab der Weltverband IBU am Samstag bekannt. Damit ging die Bewerbung aus Finnland mit Kontiolahti als Austragungsort bei der Vergabe im Rahmen des IBU-Kongresses leer aus.

Am Holmenkollen wurde zuletzt im Jahr 2016 um WM-Medaillen im Biathlon gekämpft, ein Jahr später war Hochfilzen zum bislang letzten Mal an der Reihe. "Beides sind bewährte Weltklasse-Austragungsorte für Biathlon und sichern dem Sport fantastische Wettkämpfe in den Jahren 2028 und 2029", sagte Weltverbandpräsident Olle Dahlin.