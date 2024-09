City-Biathlon in Dresden: Bö drängt Deutschen ab und siegt trotzdem nicht

Der deutsche Starter verpasste dabei den Triumph vor allem, weil ihn Bö kurz vor dem Ziel an einem Überholmanöver hinderte. Strelow hatte sich mit Fak auf der Schlussrunde immer näher an den großen Dominator der vergangenen Jahre herangearbeitet und wollte auf dem Radweg an ihm vorbeiziehen. „Aber der war zu schmal. Und im Stadion hat er dann in der Kurve innen zugemacht, da ging nichts mehr“, erklärte der Lokalmatador.