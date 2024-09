Folgenschweres Beben um einen Wintersport-Mythos droht

Das Kultur- und Gleichstellungsministerium unter der Leitung von Lubna Jaffery (Arbeiterpartei), der auch der Sport unterstellt ist, will den Sportstätten auf dem Hügel nordwestlich der Hauptstadt Oslo den Nationalstatus entziehen - es wäre ein Beben mit massiven Folgen.

Der Holmenkollen: Wie Wembley für den Wintersport

Der Nationalstatus soll künftig am „Kollen“ nur noch für die Sparte Biathlon gelten, allerdings nicht mehr für Ski nordisch mit Springen, Langlauf und Kombination . Damit wären erhebliche finanzielle Einbußen verbunden. Eine Sportstätte mit Nationalstatus („nasjonalanlegg“) hat in Norwegen Anrecht auf Finanzierung von bis zu 50 Prozent der Ausgaben für Aus-, Umbau oder Sanierung durch die öffentliche Hand.

Ministerin Jaffery verweist auf die guten Alternativen zum Holmenkollen wie in Trondheim, wo 2025 die nordische Ski-WM stattfindet. Eine Entscheidung in dieser Frage ist erst in einigen Monaten zu erwarten.