Für mehr Spannung: Top-Biathleten müssen später starten

Diese Regelung dürfte noch viel Staub aufwirbeln: Die besten Biathleten müssen bei den Individualrennen in der kommenden Saison später als bislang üblich starten. Der ersten davon Betroffenen kommen bereits lautstark aus der Deckung.

Spannende Frage, wie das die davon Betroffenen bewerten - schon jetzt gibt es zumindest von einigen der Protagonisten massiven Widerstand: Die besten Biathleten müssen bei den Individualrennen in der kommenden Saison später als bislang üblich starten. Wie der Weltverband IBU vor seinem ordentlichen Kongress in Belgrad mitteilte, werden die besten 15 Athleten der Weltcup-Gesamtwertung künftig in Sprint und Einzel mit einer Startnummer zwischen 46 und 75 loslaufen. Bislang hatten diese Topathleten ihre Startgruppe frei wählen dürfen, meist entschieden sie sich aus Angst vor nachlassender Strecke für eine sehr niedrige Nummer.