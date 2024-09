Neue Einnahmequelle für Biathlon-Star

Dorothea Wierer will auch abseits der Biathlon -Loipe eine Erfolgsgeschichte schreiben. Dafür hat sie sich nun ein neues Business erschlossen und verkauft nun Schäfte für das Gewehr der Skijäger. Ihr Landsmann und Weltcup-Athlet Elia Zeni nutzt mittlerweile schon das Modell „DW One“ für sein Wettkampf-Gewehr.

Biathlon: Zeni hofft auf Schießtipps

Besonders gut: Bei Fragen zum Produkt könnte sich nun im Training gleich direkt an Landsfrau Wierer wenden. „Und vielleicht gibt mir Doro auch noch ein paar Schießtipps“, hofft der 23-Jährige.

Am 30. November beginnt die neue Biathlon-Saison mit dem Weltcup im finnischen Kontiolahti. Es folgen Hochfilzen in Österreich und Annecy-Le Grand-Bornand in Frankreich.