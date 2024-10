Biathlon-Stars droht gewaltiger Material-Ärger!

Biathlon: Amer Sports verletzt Patentrechte

Daraufhin zog Rottefalla vor Gericht und bekam recht. Wie die Zeitung „Verdens Gang“ berichtet, stufte das Gericht die neue Bindung von Amer Sports als illegal ein und sah eine Verletzung des Patentrechts. Folglich dürfen die Amer-Produkte nicht mehr vertrieben werden, was für die Athleten natürlich kurz vor dem Saison-Auftakt Ende November zu einem echten Problem führen kann.

So sieht der norwegische Biathlet Vetle Sjastad Christiansen das Verbot als ein großes Problem an. „Es wäre eine kleine Semi-Krise, wenn wir die Bindungen, an die wir uns gewöhnt haben, kurz vor der Saison nicht mehr nutzen dürfen“, sagte er gegenüber Verdens Gang.