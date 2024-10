Überraschender Jobwechsel für deutschen Ex-Biathlon-Star

Benedikt Doll drückt wieder die Schulbank! Der Biathlon -Weltmeister von 2017 hatte im März seine Ski und sein Gewehr in die Ecke gestellt und fängt nun eine Ausbildung im Handwerk an.

„Im Mai habe ich ein Praktikum in einem Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung in Freiburg gemacht. Das war sehr interessant, in diese Richtung wollte ich beruflich gehen. Die Bereiche Elektrotechnik und Smarthome haben mich schon während meiner Karriere interessiert. Das Handwerk hat mich immer begeistert“, erzählte Doll im Podcast mit seinen ehemaligen Teamkollegen Arnd Peiffer und Erik Lesser.