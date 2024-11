Biathlon-Legende debütiert mit Kind!

Am Wochenende findet der Biathlon-Auftakt in Kontiolahti statt. Ein besonderer Tag für Denise Hermann-Wick, die ihr Weltcup-Debüt als TV-Expertin gemeinsam mit ihrer Tochter feiert.

„Dann habe ich immer eine Ausrede“

Zu zweit treten sie die Reise aber nicht an: „Mein Mann Thomas kommt auch mit. Er ist dann für sie da, wenn ich auf Sendung bin.“ Die Tage teilt sich das Paar auf: „Abends und vor allem nachts bin ich dann ja auf jeden Fall für sie da. Die Nachtschichten übernehme ich.“

Biathlon: Hermann-Wick wird kein Blatt vor den Mund nehmen

Eines ist aber klar. Obgleich des enormen Stresses und des Umstands, dass sie einige der Biathletinnen persönlich kennt, will die 35-jährige Ex-Sportsoldatin immer ihre ehrliche Meinung kundgeben: „Man muss ehrlich sein, sich selbst im Spiegel angucken können, also hinter dem stehen, was man sagt.“