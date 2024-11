Dahlmeier erzielt Himalaya-Rekord!

Die einstige Biathlon-Königin Laura Dahlmeier ist auch fünf Jahre nach ihrem Karriereende blitzschnell und in absoluter Topform unterwegs. Die 31-Jährige hat den Himalaya-Gipfel Ama Dablam in Nepal bestiegen und dabei einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. In 12:01:11 Stunden kletterte Dahlmeier aus dem Basislager auf 4576 m auf den 6812 m hohen Berg - so schnell wie nie eine Frau zuvor.