Biathlon: Deutsche Single-Mixed-Staffel auf dem Podest - Entscheidung im Fotofinish

Das Duo belegte in der Single-Mixed-Staffel im finnischen Kontiolahti nach vier Nachladern den dritten Platz, 10,2 Sekunden fehlten zu den siegreichen Schweden. Voigt und Strelow stellten damit einmal mehr ihre Stärke im Teamwettbewerb unter Beweis, in der vergangenen Saison hatten sie in Antholz in diesem Rennformat gewonnen.