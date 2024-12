"Sehr erfreulich": Lob für deutsches Biathlon-Talent Tannheimer

Sportdirektor Felix Bitterling blickt nach dem ersten Biathlon-Weltcup des Winters mit Zuversicht nach vorne. „Unter dem Strich haben wir vieles, was uns positiv auf die nächsten Events schauen lässt. Erfreulich ist, dass es nicht nur ein oder zwei Athleten sind, die die Ausrufezeichen setzen, sondern dass sich relativ viele Athleten positiv gezeigt haben. Wir sind in der Spur“, sagte Bitterling nach dem Saisonauftakt in Kontiolahti zufrieden.