Biathlon-Einzel der Männer in Kontiolahti heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Am Dienstag geht es in Kontiolathi mit dem Einzelrennen der Männer weiter. Die Deutschen wollen nach einem schwachen Weltcup-Auftakt zurückschlagen.

Am Dienstag geht es in Kontiolathi mit dem Einzelrennen der Männer weiter. Die Deutschen wollen nach einem schwachen Weltcup-Auftakt zurückschlagen.

Das nächste Biathlon -Rennen steht an! Am Dienstag findet im finnischen Kontiolathi das Einzel der Männer über 15 Kilometer statt. Los geht das Rennen um 16.20 Uhr, die deutschen Athleten wollen nach einem eher schwachen Weltcup-Auftakt den ersten großen Wurf landen.

Bei den zurückliegenden vier Staffeln durften die Deutschen lediglich einen Podestplatz bejubeln, Vanessa Voigt und Justus Strelow liefen in der Single-Mixed-Staffel auf Platz 3.

Strelow tritt am Dienstag auch im Einzel an, weitere deutsche Starter sind Philipp Horn, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath, Johannes Kühn und David Zobel.

Biathlon: So sehen Sie das Rennen LIVE im TV und Stream

Auch in dieser Saison übertragen ARD und das ZDF die Biathlon-Wettkämpfe. Am Dienstag zeigt die ARD das Rennen in voller Länge, die Übertragung beginnt um 16.10 Uhr. Auch Eurosport zeigt das Rennen live.