Biathlon-Legende Dahlmeier: Tödliche Tragödie um Ex-Freund!

Dahlmeiers Ex beim Bergsteigen tödlich verunglückt

Sie teilten die Leidenschaft für das Bergsteigen. Dahlmeier ist auch dort mittlerweile in beeindruckenden Sphären unterwegs. Im November stellte die 31-Jährige am Himalaya-Gipfel Ama Dablam in Nepal einen Geschwindigkeitsrekord auf. In 12:01:11 Stunden kletterte Dahlmeier aus dem Basislager auf 4576 m auf den 6812 m hohen Berg - so schnell wie nie eine Frau zuvor.