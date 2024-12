Biathlon LIVE: Verfolgung der Damen und Herren im TV, Stream & Ticker

SPORT1 14.12.2024 • 09:30 Uhr Der Biathlon-Weltcup macht Station in Hochfilzen. Am Samstag steht die Verfolgung der Männer und Frauen auf dem Programm. So können Sie die Rennen live verfolgen.

Auf die finnische Kälte in Kontiolahti folgt die malerische Tiroler Bergkulisse in Hochfilzen. Nach dem Sprint-Erfolg von Franziska Preuß steht am Samstag die Verfolgung der Damen und Herren an, die Preuß ebenfalls für sich entscheiden möchte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ab 12.15 Uhr beginnt die Verfolgung, die Männer starten im Anschluss um 14.45 Uhr. Für Preuß war ihr Sprintsieg der erste Weltcupsieg nach fast sechs Jahren, der zweite insgesamt.

Biathlon in Hochfilzen: Verfolgung der Damen heute LIVE im TV und Stream

Grotian mit guten Podestchancen

Mit dem Sieg in Hochfilzen übernahm Preuß auch die Führung im Gesamtweltcup, die sie am Samstag verteidigen möchte. Mit 7,7 Sekunden Vorsprung startet die 30-Jährige vor der Französin Sophie Chauveau ins Rennen, an Position drei startet die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten mit 10,1 Sekunden Rückstand auf Preuß.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ebenfalls beste Chancen in der Verfolgung am Samstag hat Selina Grotian, die starke Fünfte (+30,2 Sekunden) wurde. „Es ist eine neue Welt für mich, so weit vorne zu sein. Dass es endlich wieder geklappt hat, gibt neues Selbstvertrauen“, sagte die 20-Jährige glücklich im ZDF.