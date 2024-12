Fehlerfreier Nawrath wird Achter - Bö siegt

Biathlon-Dominator Bö feiert Sieg

Nawrath geht somit als einziger DSV-Skijäger mit guter Ausgangsposition am Samstag (14.45 Uhr) in die Verfolgung. Am Sonntag (14.15 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) steht dann die zweite Staffel des Winters an, in Kontiolahti hatte das deutsche Quartett mit Rang vier samt deutlichem Rückstand enttäuscht.