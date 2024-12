Gelb verteidigt: Preuß im Sekunden-Krimi auf Rang zwei

SID 20.12.2024 • 15:28 Uhr Die deutsche Vorzeige-Biathletin bleibt die Konstanz in Person. Zum dritten Karrieresieg fehlt nur ein Wimpernschlag.

Franziska Preuß hat im Sprint von Annecy-Le Grand Bornand mit dem vierten Podestplatz in Serie die Führung im Gesamtweltcup eindrucksvoll verteidigt. Die 30-Jährige lief im Gelb-Roten Trikot nach einer makellosen Vorstellung am Schießstand auf Rang zwei, auf die mit einer Strafrunde siegreiche Französin Justine Braisaz-Bouchet fehlten nach einer packenden Schlussrunde gerade einmal 1,4 Sekunden. In sechs Saisonrennen war die deutsche Top-Biathletin nie schlechter als Fünfte, wurde zuvor schon zweimal Dritte und einmal Erste.

Mit ihrem ersten zweiten Platz des Winters baute Preuß den Vorsprung im Gesamtweltcup auf die nicht unter den besten 30 platzierte Französin Lou Jeanmonnot auf mehr als 100 Punkte aus, auch im Sprintweltcup zog sie weiter davon. Unabhängig vom Ergebnis in der Verfolgung wird die Bayerin das Gelbe Trikot auch am Sonntag im Massenstart tragen dürfen, das Rote Trikot hat sie sogar schon für den Heimweltcup in Oberhof Anfang Januar sicher.

Starkes deutsches Team-Ergebnis

Insgesamt schafften die deutschen Biathletinnen erneut ein starkes Teamergebnis. Selina Grotian (1 Strafrunde/+20,1 Sekunden) stellte mit Rang fünf ihr bestes Weltcupergebnis aus der Vorwoche ein, direkt dahinter überzeugte auch Vanessa Voigt (0/+22,8) erneut mit Rang sechs. Die aus dem IBU-Cup zurückgekehrte Anna Weidel (0/+1:40,0) verpasste ebenso wie die 19 Jahre alte Julia Tannheimer (2/+2:19,0) die Punkteränge. Dritte wurde die Slowenin Annamarija Lampic (2/+13,7).