Biathlon: Nächster Preuß-Coup! Voigt Dritte

Biathlon: Preuß baut Gesamtführung aus

Preuß lange unangefochten an der Spitze

Als letztes Weltcup-Rennen des Jahres steht am Sonntag (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER) ein Massenstart an, für Preuß und Voigt geht es am 28. Dezember noch zum Biathlon auf Schalke. Die 19 Jahre alte Julia Tannheimer verzichtete in der Verfolgung aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start, über eine Teilnahme am Massenstart wird kurzfristig entschieden.