Preuß und Nawrath zweites deutsches Duo auf Schalke

Die schwarz-rot-goldenen Teams für das Mixed beim World Team Challenge in der Arena auf Schalke stehen fest. Nach acht Jahren soll wieder ein Heimsieg her.

Franziska Preuß und Philipp Nawrath treten als zweites Biathlon-Duo für Deutschland bei der traditionsreichen World Team Challenge auf Schalke an. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit. Neben den erfahrenen Preuß und Nawrath starten beim Showevent am 28. Dezember im Gelsenkirchener Fußballstadion auch die bereits im September nominierten Vanessa Voigt und Justus Strelow.