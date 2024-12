Biathlon: Deutscher mit toller Aufholjagd - Norweger siegt

Das zweite Saison-Podest muss weiter warten. Dennoch zeigen Riethmüller und Co. eine beachtliche Leistung.

In der Verfolgung von Annecy-Le Grand Bornand kam Danilo Riethmüller mit einem Fehler auf Rang sieben, nach schwachem Sprint machte der 25-Jährige mit der besten Tageszeit auf den 12,5 Kilometern insgesamt 22 Plätze gut. Insgesamt landeten trotz teils ungünstiger Ausgangspositionen vier Deutsche unter den besten 17.

"Es war ein solides Rennen von mir", sagte Riethmüller in der ARD. Nach zuletzt schwachen Rennen habe es in ihm "ziemlich gearbeitet. Ich wollte es unbedingt rüberbringen, was ich mir im Training erarbeitet habe. Deshalb bin ich froh, dass es diesmal im Rennen gefruchtet hat". Es sei "im Großen und Ganzen ein gutes Verfolgungsrennen" gewesen.