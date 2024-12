Tandrevold reist mit Herzproblemen nach Hause

Norwegens Biathlon-Star Ingrid Landmark Tandrevold fällt wegen Herzrhythmusstörungen für unbestimmte Zeit aus. Die 28-Jährige reiste vom Weltcup in Kontiolahti nach Hause, um sich eingehenden Untersuchungen zu unterziehen. Dies teilte der norwegische Verband am Sonntag vor dem Massenstart-Rennen mit. Den Weltcup in Hochfilzen in der kommenden Woche wird die viermalige Weltmeisterin definitiv verpassen.