Wintersport: Pinkel-Panne von Biathlon-Star

Biathlon-Star Vetle Sjastad Christiansen sorgt vor einem Training für einen Fauxpas. Der Norweger uriniert an einer ungewöhnlichen Stelle, woraufhin das Schmunzeln groß ist.

Vetle Sjastad Christiansen hat für Aufsehen gesorgt! Der Biathlon -Star musste vor einem Training noch einmal seine Blase leeren, aber tat dies nicht auf der Toilette, sondern in einer ungewöhnlichen Umgebung.

„Werde mich persönlich entschuldigen"

Auf Instagram teilte Christiansen ein Video und teilte grinsend mit: „Es war reiner Zufall, dass es so gekommen ist. Wie es die Tradition will, habe ich vor dem Start gepinkelt. Wir versuchen, uns so viel Flüssigkeit wie möglich zuzuführen."