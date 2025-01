Biathleten enttäuschen bei Sieg von Tarjei Bö

Bö gewinnt nach überragender Schieß-Performance

Andere Athleten zeigten, welch hervorragende Einlagen die Bedingungen in Anzholz eigentlich zuließen. Der ältere Bö-Bruder Tarjei gewann dank fehlerfreiem Schießen in 23:51,0 Minuten. Knapp dahinter landeten in einem knappen Finale sein norwegischer Landsmann Sturla Holm Lägreid (1/+0,4) sowie der Italiener Tommaso Giacomel (2/+2,6). Johannes Thingnes Bö (2/+35,7) kam sechs Tage nach seiner Rücktrittsankündigung auf Rang neun. Bislang hatten es lediglich Nawrath als Dritter im Sprint von Kontiolahti sowie der in Antholz aus Gründen der Belastungssteuerung fehlende Danilo Riethmüller mit Platz zwei im Massenstart von Annecy-Le Grand Bornand aufs Podest geschafft.

Bevor es für die Männer mit der ungünstigen Ausgangslage am Sonntag (14.45 Uhr) in die Verfolgung geht, startet am Samstag erst noch die Staffel (14.55 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport). Beim Heimweltcup in Ruhpolding war das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) in der Vorwoche als Dritter erstmals aufs Podest gelaufen. Ein Großteil des Teams wird nach den Wettkämpfen zur finalen WM-Vorbereitung in der Höhe von Antholz bleiben, ehe vom 12. bis 23. Februar der Saisonhöhepunkt in Lenzerheide stattfindet.