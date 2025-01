Biathlon: Dominator Bö tritt zurück

Der Biathlon -König tritt ab: Für Superstar Johannes Thingnes Bö ist am Saisonende Schluss. Der 31-Jährige verzichtet damit auch auf einen weiteren Olympia-Start im kommenden Jahr in Italien.

„Jetzt ist es an der Zeit, meine Familie in den Vordergrund zu stellen“, schrieb der Dominator bei Instagram: „Eigentlich wollte ich noch ein Jahr weitermachen, aber die Teilnahme an den Olympischen Spielen verlangt mir noch mehr ab, auch von meinem Umfeld.“

Bö-Abschied am Holmenkollen

Die Zeit im Biathlon-Zirkus sei „fantastisch, aber auch eine Herausforderung“ gewesen. Er „liebe es immer noch, an Wettkämpfen teilzunehmen, aber die Wettkampftage sind im Vergleich zu all den anderen Tagen sehr kurz. Lasst uns die letzten Wettkämpfe gemeinsam genießen, bevor wir am Holmenkollen vom 20. bis 23. März mit einem Paukenschlag abschließen.“ In seiner Heimat wird das Weltcupfinale dieser Saison stattfinden und darauf freue er sich jetzt schon, so Bö.