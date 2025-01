Sturz entscheidet Biathlon-Staffel - Deutsche Staffel enttäuscht

SID 26.01.2025 • 13:19 Uhr Bei der Damen-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Antholz kommt es kurz vor dem Ziel zu einem unglückliche Sturz. Schweden profitiert und siegt. Deutschland enttäuscht ersatzgeschwächt.

Unglücklicher Zwischenfall bei der Biathlon-Staffel in Antholz. Kurz vor einem möglichen Zielsprint verhaken sich die Schwedin Hanna Öberg und die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevol, die Norwegerin geriet ins Straucheln.

Das Rennen war so zu Gunsten der Schwedinnen entschieden. Die Schwedinnen (0 Strafrunden+6 Nachlader) siegten vor Norwegen (0+7/+13,4 Sekunden) und den favorisierten Französinnen (0+8/+23,6).

Wer Schuld an dem Rennunfall hatte, erschien auf den ersten Blick kaum zu klären. Beide Athletinnen ließen sich auf der vorletzten Geraden kaum Platz. Dabei geriet zunächst der Stock der Norwegerin zwischen die Beine der Schwedin, die dadurch leicht aus der Balance geriet und anschließend ihre Kontrahentin mit dem eigenen Stock zu Fall brachte.

Im Ziel wirkten beide Athletinnen äußerst unglücklich. Die Siegreiche Öberg wollte sich über ihren Sieg nicht wirklich freuen und wollte sich viel lieber gleich bei ihrer Kontrahentin entschuldigen. Diese hatte daran aber zunächst wenig Interesse und fuhr frustriert an der Schwedin dabei. Doch Öberg ließ nicht locker, fuhr der Norwegerin hinterher und versuchte es erneut mit einer Erklärung, die Tandrevol zuließ. Beide Biathletinnen nahmen sich leicht in den Arm, zumindest zwischen den beiden scheint also alles geklärt.

Biathlon: Deutsche Staffel enttäuscht ersatzgeschwächt

Mit dem Kampf um den Sieg hatte die deutsche Staffel ohne Franziska Preuß im letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft erwartungsgemäß dagegen nichts zu tun. Das im Durchschnitt nicht einmal 23 Jahre alte Quartett mit Marlene Fichtner, Sophia Schneider, Julia Kink und Johanna Puff kam in der Staffel von Antholz auf Rang acht. Nach 4x6 Kilometern und zehn Nachladern fehlten bei Regen fast drei Minuten aufs Treppchen, damit gab der Deutsche Skiverband (DSV) nach zuletzt zwei Siegen die Führung im Staffel-Weltcup wieder ab.

Doch dies kam nach der Absagenflut im Vorfeld keineswegs überraschend. Preuß hatte sich ausgelaugt von acht Rennen in 17 Tagen eine frühere Heimreise erbeten. „Ich werde mir eine Extra-Pause nehmen. Der Januar war anstrengend - auch vom Kopf her“, hatte die Gesamtweltcupführende bereits am Samstag gesagt: „Ich werde den Mädels von draußen die Daumen drücken.“ Am Sonntagmorgen musste dann auch noch die als Schlussläuferin eingeplante Selina Grotian wegen Halsschmerzen passen.

Da Vanessa Voigt, deren WM-Start auf der Kippe steht, und Julia Tannheimer ohnehin krankheitsbedingt fehlten, blieb aus der Siegerstaffel von Hochfilzen keine einzige Sportlerin übrig. Von der Mannschaft aus Ruhpolding war nur noch Schneider dabei, da auch Stefanie Scherer erschöpft abreiste. „Viele sind wirklich müde. Das ist nicht ganz einfach mit der dritten Woche im Januar“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling, „das zehrt“.

Fichtner leistete sich nur einen Nachlader, verlor als 15. wegen Problemen in der Loipe aber weit mehr als eine Minute. Schneider machte trotz zwei Nachladern sechs Plätze gut, Kink blieb an ihrem 21. Geburtstag mit fünf Extraschüssen auf Position neun. Puff machte mit zwei weiteren Nachladern noch einen Rang gut.

