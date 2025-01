Biathlon: Große Veränderungen beim Weltcup in Oberhof?

Im Thüringer Wald starten die Biathleten traditionell in das neue Jahr. In Zukunft könnte das aber anders aussehen.

Im Thüringer Wald starten die Biathleten traditionell in das neue Jahr. In Zukunft könnte das aber anders aussehen.

Biathlon: Sorgen Wetter-Probleme für Veränderung?

Insgesamt strömten an den vier Wettkampftagen 57.700 Fans an die Strecke. Vor allem das Wochenende war gut besucht, für die beiden Verfolgungsrennen am Samstag war die Arena am Rennsteig mit 20.500 Karten sogar ausverkauft.