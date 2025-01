Horn bei Lägreid-Erfolg auf Platz elf

Positive Nachricht aus deutscher Sicht war die Rückkehr von Philipp Nawrath, der beim siebten Platz in der Staffel am Samstag leicht erkältet gefehlt hatte. Der Bayer landete auf den Olympia-Strecken von 2026 auf Platz 21 (3 Strafrunden/+2:37,7 Minuten), sechs Plätze dahinter kam der um 13 Positionen verbesserte Johannes Kühn (2/+2:58,6) ein. Der sonst am Schießstand so sichere Justus Strelow (5/+4:06,7) landete auf Position 39, der als 54. gestartete David Zobel (2/+3:35,2) sammelte als 33. ebenfalls noch ein paar Zähler.