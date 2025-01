Biathlon: Podest im Massenstart! Heimfans beflügeln Preuß

Franziska Preuß hat zum Abschluss des Heimweltcups in Ruhpolding einen weiteren Podestplatz geholt. Die 30-Jährige kam im Massenstart über 12,5 Kilometer mit einer Strafrunde auf Rang zwei, sie lief mit einer furiosen Schlussrunde noch von Platz vier zu ihrem achten Treppchen der Saison. Damit baute sie ihren Vorsprung im Gesamtweltcup nach zwölf von 21 Rennen auf die am Sonntag neuntplatzierte Französin Lou Jeanmonnot auf 142 Zähler aus, das Rote Trikot im Massenstart verteidigte sie ebenso.

„Es war schon zäh, ich habe die Zähne zusammenbeißen müssen. Aber das Publikum schreit einen so um, dass man gar nicht mehr anders kann“, sagte Preuß mit breitem Grinsen in der ARD : „Ich mag den Massenstart so gerne, weil man sich auf nichts einstellen kann. Man muss im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen. Stehend habe ich echt einen Flow gehabt.“

Heimfans beflügeln Preuß

Siegerin Elvira Öberg war mit fehlerfreiem Schießen und 25 Sekunden Vorsprung nicht zu schlagen, liegt als Gesamtweltcupdritte nun 178 Punkte zurück. In der Disziplinwertung im Massenstart rückte sie auf einen Punkt an Preuß heran. Richard (0 Strafrunden/+25,4 Sekunden) wurde im Zielsprint hinter Preuß Dritte. Selina Grotian (2/+1:01,1 Minuten) schaffte nach schwachem Start noch einen achtbaren zwölften Platz.

Nach dreitägiger Verschnaufpause geht es zur WM-Generalprobe nach Antholz. Die Frauen starten am Donnerstag mit dem Sprint über 7,5 Kilometer, ehe am Samstag die Verfolgung sowie am Sonntag die Staffel folgen. In der Höhe von Südtirol wird dann auch ein Großteil der Mannschaft die finale Vorbereitung auf den Jahreshöhepunkt absolvieren, die Weltmeisterschaft in Lenzerheide findet vom 12. bis 23. Februar statt.