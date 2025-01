Preuß glänzt in Ruhpolding, lässt aber Punkte liegen

Franziska Preuß ist beim Heimweltcup in Ruhpolding erstmals im neuen Jahr aufs Podest gelaufen. Die 30-Jährige kam im Einzel über 15 Kilometer dank einer starken Laufleistung und trotz einer Strafminute auf Rang zwei, auf die zum zweiten Mal in Folge siegreiche Französin Lou Jeanmonnot fehlten ihr 35,7 Sekunden.

Die vor Weihnachten überragende Preuß meldete sich nach den Plätzen 28 und 20 in Oberhof eindrucksvoll zurück, holte vor 10.900 Zuschauern im Gelben Trikot ihr siebtes Treppchen der Saison und ihr insgesamt drittes in Ruhpolding.

Ein Fehlschuss beim ersten Stehendschießen verhinderte den dritten Sieg in diesem Winter. Die Schweizerin Amy Baserga (0 Schießfehler/+43,1 Sekunden) platzierte sich als Dritte erstmals in ihrer Karriere auf dem Podest.

Restliche DSV-Starterinnen: Luft nach oben

Der Heimweltcup geht am Freitag (14.20 Uhr) weiter mit der Staffel der Männer, das Quartett um Philipp Nawrath peilt im dritten Anlauf den ersten Podestplatz der Saison an.

Einen Tag später ist die zuletzt in Hochfilzen siegreiche Frauen-Staffel mit Preuß dran (14.20 Uhr), ehe zum Abschluss der deutschen Wochen am Sonntag noch die beiden Massenstarts (12.30 und 15.00 Uhr/alles ARD und Eurosport) anstehen. In Folge geht es zur WM-Generalprobe nach Antholz.