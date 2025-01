Biathlon: DSV-Männer enttäuschen im Sprint

Das deutsche Team präsentiert sich am Schießstand zu schwach. Die Franzosen dominieren in Oberhof.

Das deutsche Team präsentiert sich am Schießstand zu schwach. Die Franzosen dominieren in Oberhof.

Strelow lag bei diesmal guten Bedingungen mit einem Schießfehler im Rennen über 10 km am Rennsteig satte 1:12,9 Minuten hinter der Spitze. Insgesamt leistete sich das deutsche Team 17 (!) Schießfehler. Johannes Kühn (2), Philipp Nawrath (3), Danilo Riethmüller (3), der zuletzt Zweiter beim Massenstart von Grand Bornand geworden war, Simon Kaiser (4) und Philipp Horn (4) verpassten so die Top 25 deutlich.

Fillon Maillet makellos

Am Freitag spielte das Wetter in Oberhof mit. Nach den ergiebigen Regenfällen von Donnerstag, die den Sprint der Frauen massiv beeinflusst hatten, hatte es in der Nacht geschneit. Um die Strecke am Rennsteig zu präparieren, legten die zahlreichen Helferinnen und Helfer bereits ab 03.00 Uhr eine Frühschicht ein.