Überraschung im Biathlon! Karriereende mitten in der Saison

Im französischen Biathlon-Kader gibt es mitten in der Saison einen überraschenden Rücktritt. Chloé Chevalier hat genug vom Profisport.

Im französischen Biathlon-Kader gibt es mitten in der Saison einen überraschenden Rücktritt. Chloé Chevalier hat genug vom Profisport.

Überraschung im französischen Biathlon -Kader: Chloé Chevalier gibt mitten in der Saison völlig überraschend ihr Karriere-Ende bekannt. In einem Post auf Instagram leitete die 29-Jährige das neue Jahr ein und verkündete gleichzeitig ihren Rücktritt vom Profisport.

Zu den Fotos aus ihrer Karriere schrieb die dreimalige Staffelsiegerin: „Für mich ist es an der Zeit, ein neues Kapitel im Biathlon aufzuschlagen. Ich habe dieses außergewöhnliche Abenteuer zu 1000% gelebt; mit Höhen und Tiefen, mit Phasen des Zweifels und intensiver Freude, mit prägenden Begegnungen und unvergesslichen Momenten.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Chevalier im Schatten ihrer Schwester

„Danke an alle Menschen, die mir auf diesem Weg geholfen, mich begleitet, verfolgt, unterstützt und ermutigt haben“, so Chevalier, die in dieser Zeit „Freunde fürs Leben“ gefunden habe.