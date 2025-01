Vorfreude bei Preuß: "Olympiapark etwas ganz Besonderes"

Die IBU startet in München in die neue Saison. Für Superstar Johannes Thingnes Bö ist es "der richtige Weg".

Top-Biathletin Franziska Preuß blickt schon mit großer Vorfreude auf den geplanten Saisonauftakt im legendären Münchner Olympiapark. "Ich finde das megacool. Jeder hat die Sportevents zuletzt in München verfolgt. Da gab es immer eine große Begeisterung. Ich hoffe, dass auch Biathlon für so eine Begeisterung sorgen kann. Wenn es die Möglichkeit gibt, im Olympiapark zu laufen und zu schießen, ist das natürlich etwas ganz Besonderes", sagte die 30-Jährige, Führende im Gesamtweltcup, in Ruhpolding.