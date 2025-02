21. Gold: Bö nun alleiniger Rekordweltmeister

Dominator Johannes Thingnes Bö hat sich bei seiner letzten Biathlon-WM zum alleinigen Rekordweltmeister gekrönt. Der 31-Jährige setzte sich am Samstag in der Verfolgung von Lenzerheide durch und holte bei seiner neunten Weltmeisterschaft seine 21. Goldmedaille. Damit übertrumpfte er die Bestmarke seines norwegischen Landsmanns Ole Einar Björndalen. Während Bö für seine 21 Titel nur 55 WM-Rennen brauchte, benötigte Björndalen für seine 20 mit 91 fast doppelt so viele.